Вибори в Хорватії: у першому турі лідирує проросійський президент
Відомий своєю антиукраїнською позицією чинний президент Хорватії Зоран Міланович перемагає у першому турі президентських виборів, які проходили у неділю, 29 грудня. Про це свідчать дані Державної виборчої комісії Хорватії, повідомляє Європейська правда.
За підрахунками 100% протоколів Міланович набрав 49,09% голосів.
Його головний суперник – Драган Приморац, колишній міністр науки, якого підтримує керівний Хорватський демократичний союз, – набрав 19,35%.
Тож Міланович і Приморац зустрінуться у другому турі президентських виборів, який відбудеться 12 січня.
Як відомо, екзитполи пророкували перемогу Мілановичу вже у першому турі.
Сам він за підсумками першого туру сказав, що "буде боротися за Хорватію".
"Я буду боротися за правову державу", – зазначив Міланович.
Роль президента Хорватії значною мірою церемоніальна, оскільки глава держави не може накладати вето на закони, але має право голосу в питаннях зовнішньої політики, оборони та безпеки.
Під час свого перебування на посаді Міланович, колишній прем'єр-міністр і популіст, протистояв прем'єр-міністру Андрею Пленковичу в питаннях зовнішньої та державної політики.
Варто зазначити, що Міланович є провідним європейським президентом-симпатиком Путіна та противником військової підтримки України.
Восени Міланович відмовився погодити участь військових країни в ініціативі НАТО з підтримки України NSATU, оскільки вона "потенційно може бути шкідливою для національних інтересів".