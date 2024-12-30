Уночі окупанти запустили по Україні понад 40 безпілотників: як відпрацювала ППО
У ніч на 30 грудня російські війська вчергове атакували Україну ударними та імітаційними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 21 безпілотник, ще 22 – локаційно втрачено.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом росіяни запустили 43 "Шахеди" та імітаційні безпілотники з Приморсько-Ахтарська (РФ).
"У результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збито 21 ударний БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори інших типів у Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях. 22 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків)", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Харківській та Одеській областях через падіння збитих БпЛА пошкоджено приватні будинки громадян.