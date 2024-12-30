У Південній Кореї слідчі просять арештувати відстороненого президента

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У Південній Кореї слідчі, які розслідують справу щодо Юн Сок Йоля, заявили в понеділок, що вони просять ордер на арешт відстороненого президента після того, як він не з’явився на допит, повідомляє Радіо Свобода.

"Спільний слідчий штаб подав ордер на арешт президента Юн Сок Йоля до Західного окружного суду Сеула" , — йдеться в заяві слідчої групи.

Юна тричі викликали на допит, але він неодноразово відмовлявся з’явитися.

Після цієї заяви слідчих адвокати Юна подали лист до окружного суду, в якому стверджували, що ордер на арешт був "необґрунтованим".

"Це було надіслано неуповноваженим органом і не відповідає вимогам для ордера на арешт" , – сказав журналістам адвокат Юн Каб Кеун, додавши, що за законом "чинний президент не може бути притягнутий до відповідальності за зловживання владою".

Це перша в історії країни спроба примусово затримати президента до завершення процедури імпічменту.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив в країні надзвичайний воєнний стан, назвавши опозицію "антидержавною силою" і заявивши, що він діє, щоб захистити країну від "загроз" з боку Північної Кореї, не надавши подробиць. Військові після цього заявили, що діяльність парламенту і політичних партій буде заборонена і здійснили спробу увійти до будівлі парламенту.

Після голосування в парламенті за резолюцію з вимогою скасувати воєнний стан військові залишили будівлю. Уночі 4 грудня за часом Сеула Юн Сок Йоль заявив про скасування воєнного стану, який був оголошений вперше з 1980 року.

Прокуратура розслідує звинувачення у державній зраді та зловживанні владою проти чинного президента Юн Сок Йоля. На тлі розслідування йому заборонили виїзд із країни.

14 грудня парламент Південної Кореї проголосував за усунення президента країни Юн Сок Йоля з посади. Конституційний суд Південної Кореї 16 грудня розпочав розгляд справи про його імпічмент.

Конституційний суд має ухвалити остаточне рішення щодо підтвердження імпічменту Юна чи визнання його неконституційним. Суд має близько шести місяців для ухвалення рішення.

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