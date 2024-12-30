"Укренерго" повідомило, як обмежуватиметься електроенергія 30 грудня

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

В НЕК "Укренерго" повідомили, як застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії сьогодні, 30 грудня, повідомляє ЛігаБізнес.

Так, для побутових споживачів прогнозується застосування однієї черги відключень - з 08:00 до 17:00.

Для промисловості та бізнесу з 08:00 до 19:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

В компанії звертають увагу, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у конкретному регіоні можна дізнатись на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах.