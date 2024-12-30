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"Укренерго" повідомило, як обмежуватиметься електроенергія 30 грудня

"Укренерго" повідомило, як обмежуватиметься електроенергія 30 грудня
Фото: Рixabay

В НЕК "Укренерго" повідомили, як застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії сьогодні, 30 грудня, повідомляє ЛігаБізнес.

Так, для побутових споживачів прогнозується застосування однієї черги відключень - з 08:00 до 17:00.

Для промисловості та бізнесу з 08:00 до 19:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

В компанії звертають увагу, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у конкретному регіоні можна дізнатись на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах.

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