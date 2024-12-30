Очільниця дипломатії ЄС звинуватила Росію у причетності до диверсій у Європі

Спроби диверсій у Європі, що відбуваються в останні місяці, - не поодинокі випадки, а частина системи скоординованих дій щодо дестабілізації інфраструктури ЄС. До цих інцидентів причетна РФ, заявила верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас в інтерв'ю газеті Welt, опублікованому в понеділок, 30 грудня, повідомляє Deutsche Welle.

Кількість диверсій у Європі збільшилася з того часу, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, зазначила верховний євродипломат. Як приклад, Каллас привела пошкодження підводного кабелю Estlink 2 у Балтійському морі, в причетності до якого фінські слідчі підозрюють танкер Eagle S з так званого російського "тіньового флоту".

На тлі цього Каллас оголосила про введення жорсткіших заходів щодо російських кораблів. Вона зазначила, що "тіньового флоту" РФ, які курсують порушуючи регламенти суду, також відповідальні за забруднення навколишнього середовища.

Після переходу влади в США до команди обраного президента Дональда Трампа Вашингтон повинен діяти "впевнено і жорстко" по відношенню до РФ і підтримувати Київ у російському вторгненні, що триває до України, вважає Каллас.

"Допомога Україні - не подачка, а інвестиція в безпеку всіх нас. Якщо Сполучені Штати твердо протистоятимуть Росії, це запобігатиме проблемам з Китаєм. Підтримка України захистить американців від майбутніх конфліктів" , - заявила верховний євродипломат.

Каллас також згадала в інтерв'ю аварію пасажирського літака в Актау. Серед версій причин трагедії дедалі більше курсують заяви про те, що літак був збитий російською системою ППО під час спроби приземлитися у Грозному. За словами Каллас, на користь цього з'являється "дедалі більше свідчень". Зрештою, відповідальність за інцидент у будь-якому випадку лежить на владі РФ, зазначила політик. За її словами, Москва "створила умови для того, щоб сталася ця катастрофа".

В ході інтерв'ю верховний євродипломат також порушила питання подальшого використання доходу від заморожених активів РФ для підтримки України у війні та відновлення країни.

"Росія має заплатити за заподіяну нею шкоду. Вимога Києва про компенсацію законна. Нам слід обговорити, як деякі або всі заморожені активи можуть бути використані для посилення України" , - цитують Каллас ЗМІ.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що серед лідерів країн ЄС відновилася дискусія про можливе використання з цією метою не лише доходів від активів РФ, які Україна вже почала отримувати, а й безпосередньо самих заморожених у країнах Заходу російських коштів. Цьому сприяло повернення Дональда Трампа на пост президента США – політик у минулому критикував розміри та умови надання допомоги Києву.