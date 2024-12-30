В Україні відновили ключові нотаріальні реєстри після кібератаки РФ

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Міністерство юстиції України відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів після кібератаки РФ, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

"Після масштабної кібератаки росіян запрацювали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів", - ідеться в повідомленні.

Відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів і спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків.

Усі нотаріальні дії, які були вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені протягом 5 робочих днів. Впроваджено посилені заходи кіберзахисту, додали у відомстві.

Нагадаємо:

Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час.

Унаслідок атаки, яку здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції.

Хакери заявили, що знищили всі дані, до яких вони отримали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі.

Наймасштабніша кібератака на держреєстри України готувалася кілька місяців, проте в СБУ сказали, що не можуть розповісти деталі про її підготовку.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації не підтверджує витік інформації після кібератаки Росії.

Відновлення реєстрів Міністерства юстиції, на які було здійснено кібератаку, виконання, за попередніми даними фахівців, займе, за попередніми даними фахівців, від одного до двох тижнів.

У "Дії" відновили процес бронювання працівників після масованої кібератаки росіян.