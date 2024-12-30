Антизахідний "президент" Грузії заборонив маски та піротехніку на протестах

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Антизахідний "президент" Грузії Михеїл Кавелашвілі, якого не визнають чинна глава держави Саломе Зурабішвілі, опозиція і значна частина міжнародних партнерів, у день своєї інавгурації підписав низку законів, зокрема щодо заборони масок і піротехніки на мітингах. Про це пише грузинська служба "Радіо Свобода", повідомляє Європейська правда.

Загалом у "Законодавчому віснику" опубліковано 28 законопроєктів за підписом Кавелашвілі.

Серед них – поправки до закону "Про збори і масові маніфестації", на підставі яких учасникам акцій протесту заборонено закривати свої обличчя масками і будь-якими іншими засобами під час мітингів, а також використовувати лазерні пристрої та піротехніку.

Також Кавелашвілі підписав поправки до закону про держохорону, на підставі яких Саломе Зурабішвілі більше не матиме державної охорони.

Крім того, він підписав поправки до закону про державну службу, які, на думку правозахисників, спрощують звільнення співробітників за політичними мотивами.

У частині законів, підписаних Кавелашвілі, зазначено, що вони набувають чинності одразу після підписання, а для частини визначено різні терміни.

29 грудня в парламенті Грузії відбулася інавгурація Михеїла Кавелашвілі, якого не визнають чинна глава держави Саломе Зурабішвілі, опозиція і значна частина міжнародних партнерів країни.

Вранці у неділю Саломе Зурабішвілі виступила перед прихильниками і заявила про рішення покинути президентський палац. Перед цим прем'єр Іраклій Гарібашвілі пригрозив їй в'язницею.

Раніше країни Балтії, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія закликали грузинську владу розглянути можливість проведення нових виборів.