Новий фактичний лідер Сирії Ахмад аль-Шараа заявив, що він хоче зберегти відносини з Іраном і Росією, але наполягає на тому, що будь-які звʼязки мають ґрунтуватися на взаємній "повазі", розповів він в інтерв’ю саудівському мовнику Al Arabia, повідомляє Радіо Свобода.

"Сирія не може існувати без відносин з такою важливою регіональною країною, як Іран" , – сказав Шараа.

Але відносини "повинні базуватися на повазі суверенітету обох країн і невтручанні у справи обох країн", додав він.

Росія та Іран були головними союзниками Сирії за режиму президента Башара Асада, поки тоталітарний лідер не був повалений повстанцями на початку грудня.

Шараа закликав Тегеран переосмислити свою регіональну політику і вказав на те, що опозиційні сили захищали іранські позиції під час боїв за повалення Асада, хоча повстанці знали, що Іран був головним прихильником президента. Він сказав, що очікував позитивних кроків з боку Ірану після цих дій, але не дочекався їх.

Шараа також заявив, що, хоча він очікує, що Москва виведе свої війська з Сирії, він також згадав про "глибокі стратегічні інтереси" з "другою найпотужнішою країною світу".

"Ми не хочемо, щоб Росія пішла з Сирії таким чином, щоб це підірвало її відносини з нашою країною" , – сказав сирійський лідер.

"Вся сирійська зброя має російське походження, а багатьма електростанціями керують російські фахівці.... Ми не хочемо, щоб Росія пішла з Сирії так, як дехто хоче" , – додав він.

Шараа також заявив, що організація виборів у країні може зайняти до чотирьох років, а розробка нової конституції може зайняти три роки.

На початку грудня у Сирії був повалений режим Башара Асада, влада перейшла до сил повстанців, очолюваних ісламістською організацією "Хаят Тахрір аш-Шам". Асад і його родина, які династійно правили в Сирії понад 50 років, були змушені тікати до Росії.

Після повалення режиму Асада Росія зменшує свою військову присутність у Сирії і переміщує частину своїх активів з близькосхідної країни до Африки.

Щоб компенсувати потенційну втрату авіабази в Хмеймімі і військово-морської бази в Тартусі, Росія, схоже, збільшує свою присутність в Лівії, Малі і Судані, хоча експерти кажуть, що втрата сирійських баз є серйозним ударом для Кремля.

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