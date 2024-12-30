Ситуація на Покровському напрямку: росіяни намагалися атакувати позиції ЗСУ

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Російська армія минулої доби активно штурмувала Покровський напрямок. Там тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресцентр ОСУВ "Хортиця".

За даними військових, противник, переважно без застосування бронетехніки, атакував позиції ЗСУ в напрямку Миролюбівки, в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Новоєлізаветівки, Даченського, Шевченко, Піщаного, Лисівки, Нововасильовки та Новотроїцького.

Наразі там тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, які намагалися інфільтруватися в наші бойові порядки. Противник продовжує накопичувати сили для подальших атак.

Також противник безуспішно намагався проводити штурмові дії у Вовчанську - на Харківському напрямку та в районі Петропавлівки, Загризового і Лозової - на Куп’янському напрямку.

Інтенсивні бойові дії тривали й на Лиманському напрямку. Противник атакував позиції сил оборони в районі Першотравневого, Копанок, Греківки, Торського та в Макіївці. Атаки противника в районі Тернів відбувалися із застосуванням бронетехніки. Тут наші воїни знищили 1 танк та 2 БМП окупантів.

На Краматорському та Торецькому напрямках відбулися боєзіткнення в Часовому Яру, в районі Ступочок та в Торецьку: всі атаки противника відбито.

На Курахівському напрямку противник активно проводив штурмові дії в міській забудові Курахового та в районах Дачного та Янтарного: тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

Українські оборонці самовіддано протистоять атакам противника на Времівському напрямку: в районах Костянтинопольського, Розливу та Времівки. В цих районах тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника.

Раніше ми писали про те, що застосовуючи авіацію, окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Курахове.

Також відомо, що протягом останньої доби на фронті було зафіксовано зафіксовано 186 бойових зіткнень. Ворог бив по позиціях українських військових понад п'ять тисяч раз.