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У низці регіонів сьогодні не вимикатимуть електрику

У низці регіонів сьогодні не вимикатимуть електрику
Фото: Рixabay

В Україні у понеділок, 30 грудня, скасовано графіки відключення електроенергії у низці областей, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Полтавська область

"30 грудня 2024 р. графік погодинного відключення не буде застосовуватися до окремого розпорядження НЕК "Укренерго", - повідомили в "Полтаваобленерго".

Кіровоградська область

У Кіровоградській області змінили вдруге, скасувавши відключення для черги 5.1 та 5.2.

Про це написали в Telegram-каналі підприємства "Кіровоградобленерго".

  • Черга 1.1: 14:00-16:00
  • Черга 1.2: 14:00-16:00
  • Черга 2.1: - не вимикатимуть
  • Черга 2.2: - не вимикатимуть
  • Черга 3.1: - не вимикатимуть
  • Черга 3.2: - не вимикатимуть
  • Черга 4.1: 12:00-14:00
  • Черга 4.2: 12:00-14:00
  • Черга 5.1: - не вимикатимуть
  • Черга 5.2: - не вимикатимуть
  • Черга 6.1: 16:00-17:00
  • Черга 6.2: 16:00-17:00

Львівська область

Світло не вимикатимуть і у Львівській області. Про це свідчать графіки відключення електроенергії.

Волинська область

Графіки відключення електроенергії скасовано до кінця доби і у Волинській області.

Вінницька область

"Увага! Маємо нове оперативне розпорядження від ЧД НЕК "Укренерго" - до 17.00 години 27.12.2024 р. застосовувати ГОП. Також відновлено до 17.00 год. ГПВ для споживачів Козятинського енерговузла, а саме в громадах Сигнал та Глухівці", - повідомили у "Вінницяобленерго".

Також до кінця доби відключення скасували у Чернівецькій області.

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