Кандидат у канцлери Німеччини розкритикував Маска за підтримку ультраправої "АдН"

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Лідер німецького опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який претендує на посаду канцлера, розкритикував американського мільярдера Ілона Маска за колонку на підтримку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") в газеті Welt am Sonntag. Заяву Мерца наводить dpa, повідомляє Європейська правда.

Лідер німецької опозиції назвав заклик Маска підтримати "АдН" на виборах 23 лютого "настирливим і свавільним".

"Я не можу пригадати, щоб в історії західних демократій був подібний випадок втручання у виборчу кампанію дружньої країни" , – заявив Мерц.

В колонці Маск назвав "АдН" "останньою іскрою надії для цієї країни".

У відповідь Мерц сказав:

"Уявіть собі на коротку мить – виправдану – реакцію американців на аналогічну статтю відомого німецького бізнесмена в New York Times, який підтримує аутсайдера в президентській виборчій кампанії в США".

Через публікацію колонки Маска редакторка розділу думок видання Welt am Sonntag Єва Марі Когель звільнилась на знак протесту.