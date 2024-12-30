ГУР: Сили оборони знищили ворожий штаб разом із окупантами
Бійці Головного управління розвідки Міноборони України в співпраці з оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" знищили ворожий штаб разом з окупантами у Запорізькій області, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє ГУР МОУ.
Аеророзвідники Департаменту активних дій ГУР МО України виявили на тимчасово окупованій території Запорізької області ворожий штаб.
У взаємодії із ОСУВ "Таврія" по об’єкту було завдано ракетного удару.
Щодо наслідків ― повідомляється, що штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень.