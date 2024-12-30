ГУР: Сили оборони знищили ворожий штаб разом із окупантами

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Бійці Головного управління розвідки Міноборони України в співпраці з оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" знищили ворожий штаб разом з окупантами у Запорізькій області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ГУР МОУ.

Аеророзвідники Департаменту активних дій ГУР МО України виявили на тимчасово окупованій території Запорізької області ворожий штаб.

У взаємодії із ОСУВ "Таврія" по об’єкту було завдано ракетного удару.

Щодо наслідків ― повідомляється, що штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень.