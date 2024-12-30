Очільник МЗС України зустрівся з новим лідером Сирії

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Українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою перебуває у Сирії та вже зустрілася з фактичним лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа.﻿﻿ Про це інформують телебачення Сирії та Al Arabiya, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що до складу української делегації високого рівня, крім офіційного речника МЗС України, увійшли міністр сільського господарства, спеціальний представник президента України.

Інших подробиць не повідомляється.

Довідково: Режим Асада утримував владу в Сирії протягом 53 років і зазнав краху після того, як 12-денний наступ повстанців на чолі з ісламістським бойовим угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам", або "Організація звільнення Леванту" 8 грудня завершився захопленням Дамаска – столиці країни. Голова Національної коаліції сирійських революційних і опозиційних сил Хаді Аль-Бахра заявив про плани сформувати цивільний уряд після повалення режиму президента Башара Асада. Новим тимчасовим прем'єр-міністром Сирії став Мухаммед аль-Башир. Повалений президент Сирії Башар Асад зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.

Нагадаємо, 23 грудня президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ встановити всі необхідні контакти з представниками народу Сирії і щоб виправити помилки Асада.

27 грудня Україна відправила в Сирію 500 тонн українського пшеничного борошна в межах програми "Зерно з України".