Німеччина планує виділити 60 млн євро на допомогу Сирії

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Уряд Німеччини ініціював кілька проєктів із надання допомоги Сирії на загальну суму 60 мільйонів євро.﻿ Про це заявила міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце, яку цитує Tagesschau, повідомляє Європейська правда.

Вона назвала поточну ситуацію в Сирії, де нещодавно повстанці повалили режим Башара Асада, "катастрофічною".

"Але можливість для позитивного розвитку подій є, і зараз ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати її" , – сказала міністерка.

Шульце дала зрозуміти, що заплановані проєкти не будуть реалізовуватися спільно з сирійськими правителями, а виключно через гуманітарні організації ООН та неурядові організації.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв допомогти з відновленням Сирії після падіння режиму Башара Асада в країні.

Своєю чергою Європейська комісія у грудні оголосила про нову операцію "Гуманітарний повітряний міст" для Сирії, щоб доставити екстрену медичну допомогу та інші товари першої необхідності.