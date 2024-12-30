"Укренерго" у понеділок скасувало графіки відключень для споживачів
Сьогодні, 30 грудня, "Укренерго" скасувало графіки відключення світла для побутових споживачів. Однак вони будуть діяти для промисловості. Про це повідомляє "Укренерго", пише Наталія Кава, РБК-Україна.
Як повідомили в "Укренерго", з 08:00 до 19:00 сьогодні вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості.
Водночас застосування графіків погодинних відключень побутових споживачів можливе у години пікового споживання.
Варто зауважити, що незадовго до цього у низці областей було скасовано дію графіків відключення електроенергії.
Водночас у компанії зауважили, що енергосистема продовжує відновлюватись після тринадцяти масованих атак росіян від початку цього року. Саме тому наразі є необхідність ощадливого споживання електроенергії.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, Російська Федерація активізувала атаки на енергетичну інфраструктуру України.
Масштабний удар був завданий 13 грудня. Тоді Росія запустила по Україні 287 засобів повітряного нападу - 94 ракети та 193 дронів. А вже 25 грудня, російські окупанти завдали вже 13 масованого удару по українських енергетичних об'єктах від початку року.