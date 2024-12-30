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Соціологи фіксують зменшення кількості українців, оптимістично налаштований на майбутнє

Соціологи фіксують зменшення кількості українців, оптимістично налаштований на майбутнє
Фото: president.gov.ua

В Україні знижується частка тих, хто оптимістично налаштований на майбутнє країни. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), повідомляє Радіо Свобода.

За даними опитування, у грудні 2024 року 57% респондентів вважають, що Україна через 10 років буде процвітаючою країною в ЄС, 28% схильні думати, що Україна за цей час стане країною із зруйнованою економікою та відтоком населення. Тоді як частка тих, хто не визначився – 15%.

Соціологи зауважують, що хоча частка оптимістів знизилася за останній рік на 16 процентних пунктів, але не всі з них перетворилися на песимістів, оскільки значна частина українців більше говорять про високу невизначеність.

У грудні минулого року у процвітаючу Україну у складі ЄС вірили 73%, тоді частка тих, кому "важко сказати", була на рівні 8%. Наприкінці 2022 року в краще майбутнє вірили 88%, гірше – всього 5%, а тих, хто не визначився – 6%.

Також, за даними КМІС, за останній рік стало менше тих, хто вважає, що українці потроху долають суперечності та рухаються до згуртованої політичної нації – з 69% у грудні 2023 року до 53% у грудні 2024 року. Натомість з 25% до 33% стало більше тих, хто вважає, що суперечності лише поглиблюються і українці йдуть до розколу (з 6% до 14% стало більше тих, хто має невизначені думки).

Соціологи звертають увагу, що в умовах складних і серйозних викликів все одно близько половини українців (53%) вірять в рух до єдності, також важливо, що нинішні оцінки єднання в суспільстві значно кращі, ніж були у 2020 році (коли ще не було повномасштабного вторгнення РФ).

Упродовж 2-17 грудня 2024 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) методом телефонних інтерв’ю провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". На основі випадкової вибірки у всіх регіонах України було опитано 985 респондентів.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода

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