Опитування показало, чи зберігають українці єдність під час війни
За останній рік стало менше тих, хто вважає, що українці потроху долають суперечності та рухаються до згуртованої політичної нації. Але ситуація краща, ніж до початку війни, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорять дані опитування КМІС.
Кількість оптимістів впала з 69% у грудні 2023 року до 53% у грудні 2024 року. Натомість з 25% до 33% стало більше тих, хто вважає, що суперечності лише поглиблюються і українці йдуть до розколу. Також з 6% до 14% стало більше тих, хто має невизначені думки з цього питання.
Водночас, як зазначають соціологи, при аналізі результатів крім динаміки потрібно також фокусуватися на фактичних поточних показниках.
"В умовах складних і серйозних викликів (які психологічно ламають багатьох) ми все одно маємо близько половини українців (53%), які вірять в рух до єдності, а частка тих, хто вірить у рух до розколу, хоч і є тривожно значною, але поступається умовним оптимістам", - йдеться в повідомленні.
Також важливо, що нинішні оцінки єднання в суспільстві значно кращі, ніж були у 2020 році (коли ще не було повномасштабного вторгнення), додали в КМІС.
Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології 2-17 грудня 2024 року серед 2000 респондентів.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, серед українців знижується кількість людей, які оптимістично дивиться в майбутнє України.
Якщо наприкінці 2022 року 88% вважали, що Україна через 10 років буде процвітаючою країною в ЄС, то до грудня 2023 року їх частка скоротилася до 73%, а до грудня 2024 року - до 57%. Водночас з 5% до 28% зросла частка тих, хто вважає, що Україна матиме зруйновану економіку.