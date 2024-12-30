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Землю напередодні Нового року накриє потужна магнітна буря

Землю напередодні Нового року накриє потужна магнітна буря
Фото: Рixabay

На Сонці зафіксували потужний спалах класу X1.1, що вважається одним з найпотужніших. Про це пише Space.com, повідомляє Укрінформ.

За даними американського Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA SWPC), потужний спалах стався в наближеному до Землі районі Сонця вранці у неділю, 29 грудня. Він спричинив порушення радіозв'язку у деяких частинах Землі.

Цей спалах X1.1 був одним із найпотужніших у 2024 році, але найбільший сонячний спалах X9 було зафіксовано 3 жовтня.

У NOAA SWPC очікують, що вранці у вівторок, 31 грудня, корональні викиди маси досягнуть Землі, це може спричинити потужну магнітну бурю рівня G3 (7 балів), під час якої можливі незначні проблеми в електромережах, невеликий вплив на космічні кораблі й супутники, а також перебої з супутниковою й радіонавігацією.

За даними Meteoagent, 1 січня рівень магнітної бурі залишиться ще на високому рівні у 5 балів, а у четвер знизиться до 3 балів.

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