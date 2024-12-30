У МЗС Словаччини обурилися словами Зеленського про "другий енергетичний фронт"

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

У Словаччині обурились через заяву українського президента Володимира Зеленського про те, що прем’єр країни Роберт Фіцо своїми погрозами припинити постачати електрику в Україну відкрив "другий енергетичний фронт". Відповідну заяву поширило словацьке міністерство закордонних справ, повідомляє Європейська правда.

У зовнішньополітичному відомстві Словаччини заявили, що сприймають реакцію Зеленського на погрози Фіцо, "як перебільшену".

"Ми рішуче відкидаємо будь-які безпідставні заяви про відкриття "другого енергетичного фронту", про який спекулює президент України Володимир Зеленський, а також сфабриковані звинувачення у будь-якому союзі з Владіміром Путіним", – йдеться у повідомленні.

У МЗС Словаччини зазначили, що "надавали і продовжуватимемо надавати гуманітарну допомогу вразливим і серйозно постраждалим людям в Україні в міру наших можливостей".

"Крім того, наші українські колеги в Міністерстві закордонних справ не повинні залишати поза увагою той факт, що російський газ, що транспортується через українську територію, приносить Україні значні доходи, які мають вирішальне значення для економіки країни", – зазначили у словацькому МЗС.

У відомстві наголосили, що оскільки Україна "перебуває у затяжному військовому конфлікті", їй "слід утримуватися від створення нових противників або вигадування ідеї "другого фронту".

"Уряд Словацької Республіки зобов'язаний захищати насамперед стратегічні інтереси нашої країни, наших громадян і Європейського союзу. Він діятиме відповідним чином, незалежно від того, схвалює це українська сторона чи ні", – резюмували у відомстві.

Раніше Фіцо розкритикував українську владу за відмову продовжувати транзит російського газу після 2024 року та пообіцяв розглянути заходи у відповідь.

Серед таких заходів словацький прем'єр назвав, зокрема можливість припинити постачання електроенергії до України.

Коментуючи погрози словацького прем'єра, Зеленський заявив, що "схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини".

Як відомо, Словаччина неодноразово намагалась досягти продовження угоди між Україною та Росією про транзит російського газу, термін дії якої завершується у 2024 році.