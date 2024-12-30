Сибіга розкрив деталі візиту до Дамаска

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Під час візиту до Дамаска, Сирія, голова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрій Сибіга провів переговори з керівництвом сирійської адміністрації, лідером країни Ахмадом аш-Шараа й не тільки, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява Сибіги за підсумками переговорів у Сирії.

За словами Сибіги, під час візиту він провів перемовини з:

керівництвом сирійської адміністрації;

лідером Сирії Ахмадом аш-Шараа;

прем'єр-міністром Мохамедом Аль-Башіром;

головою МЗС Сирії Асаадом Хасаном аш-Шейбані.

Міністр додав, що Україна готова допомагати сирійському народу, оскільки зацікавлена у співпраці між країнами.

"Ми обіцяли підтримку продовольчої безпеки та втілюємо обіцянку в короткі терміни. Завтра до Сирії прибудуть понад два десятки вантажівок, які доставлять 500 тонн українського борошна в межах гуманітарної програми "Зерно з України" , - заявив голова відомства й додав, що загалом Київ готовий доставити у рази більше.

У тому ж числі в складі делегації, яка прибула до Сирії, є голова Міністерства аграрної політики й продовольства України Віталій Коваль, що, як зауважив Сибіга, свідчить про серйозність намірів Києва розвивати співпрацю у цій сфері між країнами.

Готовність до відновлення дипломатичних відносин

Сибіга додав, що під впливом Росії режим Башара Асада визнав російську спробу анексії Криму та тимчасову окупацію частин Донецької та Луганської областей. У відповідь Україна розірвала дипломатичні відносини із Сирією.

Втім, якщо ж нова Сирія поважатиме міжнародне право, зокрема територіальну цілісність й суверенітет України - Київ готовий до відновлення дипломатичних відносин, діалогу й роботи дипустанов.

"Ми готові та чекаємо на кроки сирійської сторони. Відновлення дипломатичної присутності дозволить наростити торгівлю, співпрацю в сферах науки та технологій, культури та освіти. Зокрема сьогодні я повідомив, що ми готові відновити навчання сирійських студентів в Україні" , - заявив Сибіга.

Притягнення воєнних злочинців до відповідальності

Як відзначив міністр, Україну та Сирію також поєднує біль, оскільки в попередні роки народи обидвох країн постраждали від злочинних режимів. У зв'язку з цим Київ також готовий поділитись досвідом збору доказів, розслідування й роботи з притягнення воєнних злочинців до відповідальності за скоєні злочини.

"Це перший візит офіційної делегації України до Сирії за багато років. Він свідчить про готовність відкрити нову сторінку у двосторонніх відносинах з Сирією. Йдеться про можливе створення спільних підприємств, налагодження виробництва промислових та продовольчих товарів, обмін технологіями, взаємодію в сферах кібербезпеки та захисту інформації" , - відзначив голова відомства.

Відносини між Сирією та Україною

Відносини між країнами, як й згадувалось вище, ускладнились через офіційну підтримку колишнього режиму у Сирії дій Російської Федерації (РФ) на тлі повномасштабної війни. У тому ж числі Дамаск визнав "незалежність" так званих "ДНР" і "ЛНР" у 2022 році.

Нещодавно у Сирії був повалений режим Башара Асада, який керував країною десятки років.