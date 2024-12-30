Україна цьогоріч отримала майже 42 млрд доларів допомоги – Мінфін

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Міністерство фінансів України отримало $41,7 мільярда міжнародної допомоги у 2024 році, що дозволило повністю забезпечити соціальні виплати в умовах значних оборонних видатків. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"У цьому році ми вже залучили $41,7 мільярда як допомогу від партнерів. І це дало змогу повністю профінансувати пенсії, заробітні плати в освітянській галузі, медичній галузі. Вся система гуманітарно-соціального напрямку профінансована" , - зазначив Марченко.

За його словами, міжнародна допомога залишається важливим інструментом для підтримки макрофінансової стабільності України в умовах повномасштабної війни та дозволяє державі виконувати всі соціальні зобов'язання перед громадянами.

Зазначимо, обсяги міжнародної фінансової допомоги у 2025 році будуть достатніми для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку.