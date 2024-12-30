УЗ годуватиме пасажирів повноцінними обідами: на яких рейсах
"Укрзалізниця" запускає у тестовому режимі повноцінні гарячі обіди - на обраних поїздах, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє прес-служба АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
На яких рейсах можна буде замовити гарячі страви
В "Укрзалізниці" розповіли, що меню гарячих страв у поїздах далекого сполучення було одним із найочікуваніших оновлень у сервісі національного перевізника.
Уточнюється, що тестування якісного харчування розпочинають з цього тижня на деяких найдовших рейсах:
- №351/352 "Київ - Кишинів"
- №95/96 "Київ - Рахів"
- №29/30 "Київ - Ужгород"
- №4/3 "Запоріжжя - Ужгород"
Що відомо про меню та вартість страв у поїздах
В УЗ повідомили, що меню для цих рейсів розробив український шеф-кухар Євген Клопотенко.
"Страви приготовлені та заморожені інноваційним способом, який забезпечує свіжість продуктів і дозволяє зберегти смак після розігрівання", - додали в акціонерному товаристві.
Уточнюється, що провідники вищезазначених поїздів запропонують пасажирам:
- карпатські деруни
- омлет із житомирських яєць
- курку з подільською картоплею та овочами
- кримськотатарський плов з яловичиною (абсолютний фаворит пасажирів УЗ)
"Обирайте улюблені страви прямо під час подорожі й забудьте про звичний набір "варені яйця + курятина", - наголосили в "Укрзалізниці".
Зазначається, що вартість таких страв - від 170 до 190 гривень.
"Спробуйте нове меню, залишайте відгуки у застосунку "Укрзалізниці" та подорожуйте зі смаком", - підсумували у компанії.
Нагадаємо, що УЗ збільшує кількість вагонів на популярних маршрутах на свята.