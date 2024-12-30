Командувач армії Латвії: Напад РФ на країни Балтії повністю виключений

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Командувач Національними збройними силами (НЗС) Латвії Леонід Калніньш, який залишить цю посаду в січні, заявив, що тотальний напад Росії на країни Балтії наразі повністю виключений. Його заяву наводить Delfi, повідомляє Європейська правда.

Калніньш зазначив, що Росія зараз втягнута у війну в Україні і зазнає "доволі великих", однак вона досі має можливості для проведення диверсій або дуже локальних малих операцій.

"Якщо розглядати набагато масштабніше, наприклад, тотальний напад на всю країну, Латвію, країни Балтії, то, звісно, це повністю виключено" , – вважає він.

Командувач НЗС нагадав, що навіть у разі невеликої локальної агресії проти будь-якого населеного пункту в Балтії негайно послідує реакція з боку союзників по НАТО відповідно до 5-ї статті НАТО.

"З цілковитою впевненістю можу сказати, що 5-та стаття працює, і ніхто її не скасовував" , – додав Калніньш.

Він також зазначив, що російська політика орієнтована на комплексний підхід у гібридних атаках, що означає диверсії як у фізичному сенсі, так і в кіберпросторі, а також спроби вплинути на наше суспільство, викликаючи невдоволення, наприклад, з приводу економічної ситуації.

Напередодні у НАТО заявили, що існує "реальна перспектива" того, що неконвенційний напад Росії на Альянс – такий як диверсія або підпал – призведе до "значних" втрат.