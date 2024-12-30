Стендап-коміка заочно засудив білоруський суд за жарти про Лукашенка
Стендап-коміка Славу Комісаренка заочно засудили до 6 років позбавлення волі, його справу заочно розглядала суддя Анастасія Папко у Мінському міському суді, повідомляє Радіо Свобода.
39-річного коміка Славу Комісаренка звинуватили у "наклепі на президента" (ч. 2 ст. 367 КК), "образі президента" (ч. 1 ст. 368 КК) та "порушенні ворожнечі" (частина 1 статті 130 КК).
Щодо В'ячеслава Комісаренка було проведено спеціальне розслідування.
Слава Комісаренко – відомий стендап-комік, родом із Білорусі. Щороку він давав концерти у різних містах Білорусі.
Після виборів 2020 року Комісаренко неодноразово висловлювався про фальсифікацію результатів президентських виборів 2020 року у Білорусі та засуджував насильство з боку силовиків.
Також після виборів він часто жартував із Лукашенком у своїх стендапах.
Комісаренко вважається головним популяризатором мема "Чик Чирик" про Лукашенка.
Якось під час розмови з гумористом Русланом Білим пожартували, що Лукашенко — єдиний президент, який не може піти у відпустку, бо його не пускають у багато країн.
"Олександра Григоровича не пустили на борт літака, але він відповів: "А, тоді я полечу сам! Чик-чирик", - пожартував тоді Комісаренко.
На початку 2021 року Комісаренку заборонили виступати в Мінську, анулювавши гастрольну путівку.
У січні 2022 року Слава Комісаранко заявив, що КДБ Білорусі оголосив його в розшук.