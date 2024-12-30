Стендап-коміка заочно засудив білоруський суд за жарти про Лукашенка

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Стендап-коміка Славу Комісаренка заочно засудили до 6 років позбавлення волі, його справу заочно розглядала суддя Анастасія Папко у Мінському міському суді, повідомляє Радіо Свобода.

39-річного коміка Славу Комісаренка звинуватили у "наклепі на президента" (ч. 2 ст. 367 КК), "образі президента" (ч. 1 ст. 368 КК) та "порушенні ворожнечі" (частина 1 статті 130 КК).

Щодо В'ячеслава Комісаренка було проведено спеціальне розслідування.

Слава Комісаренко – відомий стендап-комік, родом із Білорусі. Щороку він давав концерти у різних містах Білорусі.

Після виборів 2020 року Комісаренко неодноразово висловлювався про фальсифікацію результатів президентських виборів 2020 року у Білорусі та засуджував насильство з боку силовиків.

Також після виборів він часто жартував із Лукашенком у своїх стендапах.

Комісаренко вважається головним популяризатором мема "Чик Чирик" про Лукашенка.

Якось під час розмови з гумористом Русланом Білим пожартували, що Лукашенко — єдиний президент, який не може піти у відпустку, бо його не пускають у багато країн. "Олександра Григоровича не пустили на борт літака, але він відповів: "А, тоді я полечу сам! Чик-чирик" , - пожартував тоді Комісаренко.

На початку 2021 року Комісаренку заборонили виступати в Мінську, анулювавши гастрольну путівку.

У січні 2022 року Слава Комісаранко заявив, що КДБ Білорусі оголосив його в розшук.