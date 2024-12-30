В Єгипті акула напала на туристів: загинув працівник Єврокомісії

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У Червоному морі загинув італійський турист, який працював у Європейській комісії – на нього напала акула. Про це пише АNSA, повідомляє Європейська правда.

Як зазначили журналісти, подія сталася у Єгипті у неділю, 29 грудня.

Морський хижак напав на двох аквалангістів під час дайвінгу у Червоному морі. Акула поранила ще одного італійського туриста, який перебував поруч із загиблим.

Загиблому Джанлуці Ді Джойї 21 грудня виповнилося 48 років. Він був одружений, перебував у Єгипті з родиною у відпустці.

Журналісти зазначили, що чоловік працював у Європейській комісії в Об'єднаному дослідницькому центрі (JRC) – службі, що займалася в Комісії питаннями науки і знань.