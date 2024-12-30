Зеленський заявив про готовність розвивати стратегічні відносини з Сирією

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Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна готова розвивати довгострокові, стратегічні відносини із Сирією. Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Укрінформ.

"За моїм дорученням міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом із міністром аграрної політики та продовольства Віталієм Ковалем відвідали Дамаск із візитом. Українська делегація провела важливі переговори з сирійською адміністрацією, лідером Ахмедом Аш-Шараа й міністрами. Ми підтримуємо сирійський народ у його прагненні подолати десятиліття диктаторського правління та відновити стабільність, безпеку й нормальне життя в Сирії" , - зазначив Зеленський.

За його словами, перші 500 тонн українського пшеничного борошна вже завтра мають прибути до Сирії.

"А далі будуть нові постачання, а також поглиблення взаємовигідної співпраці в багатьох сферах. Ми дуже цінуємо шанс на відновлення нормального й стабільного життя в Сирії та готові розвивати довгострокові, стратегічні відносини. Очікую від міністрів Сибіги та Коваля звіту за результатами візиту після повернення в Україну" , - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув до Сирії та зустрівся з очільником ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) і де-факто лідером Сирії Ахмедом аш-Шараа.