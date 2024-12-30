У 2024 році РФ завдала вдвічі більше ударів по Києву – адміністрація

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У 2024 році в Києві прозвучало 500 повітряних тривог, під час який російські війська завдали майже 200 повітряних ударів. Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації, повідомляє Радіо Свобода.

За повідомленням, під час цих атак сили РФ застосували проти мирного Києва понад 1 600 засобів ураження різного типу:

понад 1 300 БпЛА;

понад 200 крилатих ракет (Х-101/Х-59/Х-69/Іскандер-К/Калібр);

24 балістичні ракети ("Іскандер-М"/КN-23);

22 аеробалістичні ракети "Кинджал";

7 гіперзвукових ракет "Циркон".

"Наймасованішою атакою на Київ став комбінований удар, під час якого ворог застосував одночасно 78 засобів ураження, з яких 49 ракет Х-101 та 10 аеробалістичних ракет "Кинджал"... ці ракети, дрони вбивали наших мешканців та руйнували наші домівки. За 2024 рік Росія пошкодила у Києві майже 550 житлових будинків. Майже 120 людей залишилися без житла" , – написав у телеграмі начальник КМВА Сергій Попко.

За даними КМВА, у 2023 році війська РФ здійснили 73 повітряні атаки на Київ, під час яких було застосовано понад 800 засобів ураження, з них – понад 50 балістичних та аеробалістичних ракет, понад 260 крилатих ракет різних типів та майже 500 ударних БпЛА.

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