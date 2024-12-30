Ізраїльська авіакомпанія продовжила скасування польотів в РФ до кінця березня

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Ізраїльська авіакомпанія El Al не здійснюватиме польотів у Москву щонайменше до кінця березня, повідомляє Укрінформ.

Раніше авіаперевізник оголосив про призупинення польотів у Москву до 4 січня. Тепер же у компанії заявили, що рейси у столицю РФ не здійснюватимуться до кінця зимового сезону - до 30 березня.

"Рішення ухвалено на підставі аналізу ситуації та за погодженням зі службами безпеки" , - йдеться в заяві El Al.

Скасування рейсів до Москви найбільша авіакомпанія Ізраїлю раніше пояснила "подіями в повітряному просторі Росії".

Нагадаємо, вранці 25 грудня біля міста Актау на заході Казахстану впав пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що виконував рейс із Баку до російського Грозного. На борту перебувало 67 людей, 38 із них загинули.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявляв, що борт збили російською системою ППО "Панцир-С1".

Білий дім заявив про наявність доказів того, що пасажирський літак Azerbaijan Airlines був збитий російською системою ППО.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що пасажирський літак зазнав пошкодження ззовні на території РФ і практично втратив керування. За його словами, літак втратив керованість через засоби РЕБ і зазнав обстрілу з землі на території РФ.

На переконання Алієва, літак був збитий не навмисно, але російська сторона має визнати свою провину та вибачитися.