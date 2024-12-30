На Закарпатті перекинувся пасажирський автобус: є постраждалі
У Мукачівському районі Закарпатської області перекинувся пасажирський автобус: постраждали 9 людей, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
30 грудня о 07:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху місцевого значення між селами Залужжя та Макарьово Мукачівського району.
За попередніми даними, пасажирський автобус ПАЗ-3205, який прямував за маршрутом "Мукачево – Барбово", з’їхав із дороги в кювет та перекинувся догори колесами.
За даними рятувальників, на момент аварії в салоні перебувало 25 пасажирів, з яких 9 осіб медики шпиталізували до Мукачівської центральної районної лікарні ім. Св. Мартина.
"На місці події працювали рятувальники 9-ї та 11-ї державних пожежно-рятувальних частин м. Мукачево. Вони оперативно від’єднали клеми акумуляторів, щоб запобігти можливому загорянню транспортного засобу. Наразі всі обставини аварії з’ясовують правоохоронці".