На Закарпатті перекинувся пасажирський автобус: є постраждалі

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У Мукачівському районі Закарпатської області перекинувся пасажирський автобус: постраждали 9 людей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

30 грудня о 07:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху місцевого значення між селами Залужжя та Макарьово Мукачівського району.

За попередніми даними, пасажирський автобус ПАЗ-3205, який прямував за маршрутом "Мукачево – Барбово", з’їхав із дороги в кювет та перекинувся догори колесами.

За даними рятувальників, на момент аварії в салоні перебувало 25 пасажирів, з яких 9 осіб медики шпиталізували до Мукачівської центральної районної лікарні ім. Св. Мартина.

"На місці події працювали рятувальники 9-ї та 11-ї державних пожежно-рятувальних частин м. Мукачево. Вони оперативно від’єднали клеми акумуляторів, щоб запобігти можливому загорянню транспортного засобу. Наразі всі обставини аварії з’ясовують правоохоронці".