Росіяни не змогли відремонтувати пошкоджене обладнання на Запорізькій АЕС – "Енергоатом"
Росіяни намагались відремонтувати пошкоджене ними ж обладнання на Запорізькій АЕС, але так і не змогли повернути його до роботи. Про це йдеться у повідомленні "Енергоатому", повідомляє ЛігаБізнес.
"Всі ці дії проводились окупантами без будь-якого погодження чи дозволу РДЦ української енергомережі, що є грубим порушенням нормативно-розпорядчої документації, впливає і може призводити до повної втрати живлення власних потреб АЕС з подальшим розвитком ядерної чи радіаційної аварії", – зазначили в "Енергоатомі".
Йдеться про шунтуючий реактор ПЛ-750кВ "Дніпровська", що встановлений на ВРП 750кВ ЗАЕС. Він підʼєднаний до однієї з повітряних ліній, яка забезпечує Запорізьку АЕС електроенергією для власних потреб з підконтрольної Україні території.
Росіяни розпочали ремонт 23 листопада. Після закінчення – двічі намагались увімкнути пошкоджене обладнання, але обидва рази реактор вимикався дією поздовжнього та поперечного диференціального захисту.
"Це вкотре свідчить про неспроможність окупантів не лише гарантувати безпечну експлуатацію обладнання та своєчасно виконувати його технічне обслуговування, а й про відсутність кваліфікованого персоналу для проведення ремонту", – додали в "Енергоатомі".