Росіяни не змогли відремонтувати пошкоджене обладнання на Запорізькій АЕС – "Енергоатом"

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Росіяни намагались відремонтувати пошкоджене ними ж обладнання на Запорізькій АЕС, але так і не змогли повернути його до роботи. Про це йдеться у повідомленні "Енергоатому", повідомляє ЛігаБізнес.

"Всі ці дії проводились окупантами без будь-якого погодження чи дозволу РДЦ української енергомережі, що є грубим порушенням нормативно-розпорядчої документації, впливає і може призводити до повної втрати живлення власних потреб АЕС з подальшим розвитком ядерної чи радіаційної аварії" , – зазначили в "Енергоатомі".

Йдеться про шунтуючий реактор ПЛ-750кВ "Дніпровська", що встановлений на ВРП 750кВ ЗАЕС. Він підʼєднаний до однієї з повітряних ліній, яка забезпечує Запорізьку АЕС електроенергією для власних потреб з підконтрольної Україні території.

Росіяни розпочали ремонт 23 листопада. Після закінчення – двічі намагались увімкнути пошкоджене обладнання, але обидва рази реактор вимикався дією поздовжнього та поперечного диференціального захисту.