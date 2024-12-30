У Польщі стало менше українців з-поміж працюючих іноземців

У Польщі за останні шість років на близько 8% знизилася частка українців серед працюючих іноземців. Водночас 75% польських компаній з міжнародним персоналом працевлаштовує громадян України. Про це йдеться в дослідженні, проведеному компанією Gi Group у першій половині листопада, повідомляє Укрінформ.

Як зазначають автори дослідження, у Польщі працює 1,7 млн іноземців, найбільшою групою з яких залишаються українці. Зокрема, за даними управління соціального страхування (ZUS) РП, у Польщі зареєстровано 779 тис. працюючих українців. Натомість їх частка серед загальної кількості працюючих іноземців з 2018 року зменшилася на 7,8%.

Як звертається увага, найбільше за останній рік у Польщі побільшало іноземних працівників з Колумбії (на 337%), Філіппін (на 60%), Непалу (46%). Підкреслюється, що у першому півріччі 2024 року у Польщі було видано 173 тис. дозволів на роботу, найбільше з яких для жителів Азії та Південної Америки.

Дослідження показує, що в 75% польських компаній з міжнародним персоналом працюють громадяни України, у 38% - громадяни країн ЄС, у 25% компаній працюють працівники з інших країн пострадянського простору, а у 18,5% компаній – жителі країн Азії, Африки та Південної Америки.

Gi Group зазначає, що громадяни ЄС частіше працюють у великих компаніях, особливо у сфері послуг, державного сектору, а також транспорті та логістиці. Тим часом українці працевлаштовуються, незалежно від розмірів компанії, сектору чи регіону діяльності роботодавців. Натомість найбільших польських компаніях зазвичай працюють іноземці з більш віддалених регіонів світу.

Опитування було проведено 8-13 листопада серед представників 200 середніх і великих компаній в Польщі.