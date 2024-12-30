Заступнику командира бригади ЗСУ повідомили про підозру в організації ухилення від служби

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Заступник командира 110-ї окремої механізованої бригади одержав підозру за механізм отримання коштів від військових, які не бажали проходити службу. За половину зарплати ці військові могли відкупитися від служби. При цьому деякі з них періодично оформлювали бойові виплати. Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань, повідомляє Лівий берег.

"Слідству відомо щонайменше про 4 осіб, які регулярно користувалися такою схемою. Збитки державі становлять понад 2,2 млн грн" , – йдеться у повідомленні.

Загалом кількість таких військових, за оперативною інформацією, може сягати десяти. Правоохоронці вважають, що схема діяла з січня 2024 р.

Протиправну діяльність заступника командира викрив його підлеглий – він забрав у фігуранта сумку із 1,5 млн грн і передав її правоохоронцям.

"Щоб помститися, заступник командира бригади спробував шантажувати підлеглого та подав документи про те, що він нібито самовільно залишив військову частину зі зброєю", – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у підозрюваного та його родичів виявили близько 5 млн гривень. Підозри оголошені у перевищенні службових повноважень та у привласненні зброї шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості застави.

110 окрема механізована бригада імені генерала імені генерала-хорунжого Безручка – бойова бригада, сформована на початку повномасштабного вторгнення ворога. Протягом двох років її військові тримали оборону на Авдіївському напрямку.