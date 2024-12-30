Тарифи на транспортування газу для бізнесу з 1 січня підняли у 2-4 рази

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тарифи для ТОВ "Оператор ГТС України" на 2025 - 2029 роки. Тарифи будуть діяти для бізнесу і не стосуються населення, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить рішення комісії.

Тарифи встановлено з урахуванням припущення щодо нульового обсягу транзиту природного газу територією України до країн Європи.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, попередні тарифи діяли з 2019 року. Їх рівень залишався незмінним впродовж регуляторного періоду.

"У зв'язку із завершенням поточного регуляторного періоду з 01.01.2025 виникає необхідність у встановленні тарифів на послуги транспортування для точок входу і точок виходу на наступний регуляторний період 2025 – 2029 років", - йдеться в документі.

Комісія підняла до української ГТС для міжнародних точок удвічі:

з 4,1 євро за тисячу кубометрів до 10,29 євро за тисячу кубометрів для точок входу в українську ГТС;

з 7,6-8,6 євро за тисячу кубометрів до 14,58-15,74 євро за тисячу кубометрів для точок виходу з української ГТС.

Крім того, зросли тарифи на вхід/вихід з ГТС для внутрішніх точок приблизно у чотири рази:

з 101,93 гривень за тисячу кубометрів до 464,37 гривень за тисячу кубометрів для внутрішніх точок входу в ГТС;

з 124,16 гривень за тисячу кубометрів до 501,97 гривень за тисячу кубометрів для внутрішніх точок виходу з ГТС.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна перекриє потік російського газу до Європи о 7 ранку 1 січня 2025 року.

Україна отримувала від транзиту газу від 0,8 до 1 млрд доларів на рік. Доходи Росії були значно більшими - 5-7 млрд доларів на рік.