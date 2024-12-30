Шуфрича не будуть доставляти на засідання Ради з СІЗО – джерело

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Народного депутата Нестора Шуфрича, якого звинувачують у державній зраді, не возитимуть із СІЗО на засідання Верховної Ради, свої повноваження, на виконання рішення Шевченківського райсуду, він може здійснювати шляхом направлення депутатських запитів і звернень. Про це розповів обізнаний співрозмовник у правоохоронних органах, повідомляє Укрінформ.

"Ухвала жодним чином не передбачає, що Шуфрича буде хтось возити у Верховну Раду. Мова про такі речі, як депутатські запити, звернення – те, що він може робити з урахуванням свого нинішнього статусу і місця перебування" , - сказав співрозмовник.

За його словами, Шуфрич, а також обвинувачений у державній зраді народний депутат Олександр Дубінський і так пишуть депутатські запити і звернення із СІЗО.

"Вони не обмежені у праві на листування. Тому для Шуфрича нічого не міняється" , - сказав співрозмовник.

Як повідомлялося, раніше народний депутат Олексій Гончаренко опублікував ухвалу Шевченківського райсуду Києва, який зобов’язав уповноважених осіб забезпечити належні умови під час утримання обвинуваченого Шуфрича під вартою для реалізації ним повноважень народного депутата у формі і спосіб, які визначені чинним законодавством. Ухвала оскарженню не підлягає.

Гончаренко припустив, що, ймовірно, Шуфрича будуть привозити із СІЗО на засідання Верховної Ради.

У вересні 2023 року за матеріалами Служби безпеки України Шуфричу оголосили підозру у державній зраді, а на початку лютого 2024 року ще одну підозру – за фінансування Росгвардії у Криму.

Печерський райсуд столиці обрав Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.