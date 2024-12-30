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У Пентагоні розповіли, що увійде до нового пакету військової допомоги для України

У Пентагоні розповіли, що увійде до нового пакету військової допомоги для України
Фото: Рixabay

У рамках збільшення безпекової допомоги США надають Україні пакет військової допомоги на суму $1,25 млрд, що передбачає передачу зброї зі складів Пентагону, який, зокрема, посилить українську протиповітряну оборону, повідомляє Європейська правда.

Про це говорить заява держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Як зазначив Блінкен, у рамках збільшення безпекової допомоги, Сполучені Штати надають ще один значний пакет вкрай необхідного озброєння та обладнання українським партнерам, які захищаються від агресії з боку Росії.

Ця додаткова допомога, яка передбачає передачу зброї зі складів Пентагону, оцінюється в $1,25 млрд. 

Цей пакет та пакет Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI) на суму $1,22 млрд оголосив американський президент Джо Байден 30 грудня.

Як розповів Блінкен, у пакет військової допомоги для України на $1,25 млрд входять:  

  • боєприпаси для систем протидії БпЛА (c-UAS);
  • боєприпаси для протиповітряної оборони;
  • боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
  • артилерійські боєприпаси калібру 155-мм і 105-мм;
  • боєприпаси класу "повітря-земля";
  • протитанкові системи Javelin і шведські ПТРК AT-4;
  • ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням і дротовим відстеженням TOW;
  • боєприпаси для зброї, що обслуговується екіпажем, і осколкові гранати;
  • обладнання та боєприпаси для підриву;
  • засоби зв'язку, навчання, програмне забезпечення, одяг та індивідуальне спорядження;
  • запасні частини;
  • допоміжне обладнання;
  • навчання і транспорт.
"Сполучені Штати та понад 50 країн світу об'єднали свої зусилля, щоб забезпечити Україні можливості, необхідні для захисту від російської агресії", – додав держсекретар США.

Як повідомлялося, у Пентагоні припускають, що адміністрація Байдена навряд чи витратить всі залишкові кошти на збройну підтримку України за програмою PDA ($5,6 млрд), які Конгрес виділив на відправку зброї та іншої військової допомоги Україні.

А газета WSJ писала, адміністрація Байдена до завершення повноважень у січні 2025 року не встигне відправити Україні військову допомогу на всі кошти, затверджені Конгресом, і частина відповідних повноважень перейде до команди Дональда Трампа.

У Пентагоні кажуть, що досягли ліміту озброєння, яке можуть щомісяця відправляти Україні без шкоди для власної боєздатності, а також стикаються з логістичними проблемами в доставці.

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