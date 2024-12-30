Один з мобільних операторів використовуватиме супутниковий зв’язок Starlink в Україні

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Найбільший український мобільний оператор "Київстар" та материнська компанія VEON оголосили про підписання угоди зі Starlink, щоб розпочати впровадження супутникового зв’язку Direct to Cell в Україні, повідомляє Mezha Media.

Завдяки цій угоді Україна стане однією з перших країн у світі, що отримає доступ до послуги Direct to Cell. Послугу із функцією обміну SMS та OTT-повідомленнями розпочнуть впроваджувати у 4 кварталі 2025 року, а наступним етапом стане голосовий зв’язок та передача даних.

Очікується, що ця угода сприятиме зміцненню національної інфраструктури зв’язку, зокрема, розширенню покриття на віддалених територіях та підвищенню енергетичної стабільності мережі.

Завдяки технологіям Starlink, абоненти “Київстар” зможуть підтримувати стабільний зв’язок навіть у випадках, коли наземна мережа не здатна забезпечити покриття в певних районах. Це має покращити якість зв’язку під час відключень електрики та в віддалених регіонах.

Технологія Direct to Cell на супутниках Starlink використовує удосконалений модем eNodeB, який виконує роль стільникової вежі в космосі. Це дозволяє інтегруватися в мережу, як звичайний роумінговий партнер. Завдяки цій технології зв’язок буде доступний у віддалених регіонах і працюватиме з LTE-смартфонами без необхідності змін в апаратному забезпеченні, прошивці чи встановленні спеціальних додатків.