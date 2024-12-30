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Мінфін США оголосив про виділення Україні 3,4 млрд доларів допомоги

Мінфін США оголосив про виділення Україні 3,4 млрд доларів допомоги
Фото: Pixabay

Уряд Сполучених Штатів оголосив про виділення Україні $3,4 мільярда прямої бюджетної підтримки. Про це йдеться у заяві міністра фінансів США Джанет Єллен, оприлюдненій у понеділок, повідомляє Укрінформ.

"Наша пряма бюджетна підтримка України надходить у критичний момент, коли Росія посилює свої атаки на українських цивільних та критично важливу інфраструктуру", - зауважила глава Мінфіну США. 

За її словами, економічна допомога від Сполучених Штатів та союзників "має вирішальне значення для здатності України захистити свій суверенітет і досягти справедливого миру шляхом забезпечення критично важливих державних послуг, які підтримують її відважну боротьбу".

Зазначається, що пакет для України виділяється в координації з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і Державним департаментом.

"Ця допомога в розмірі $3,4 мільярда знаменує собою остаточну виплату коштів, виділених відповідно до двопартійного Закону про додаткові асигнування на безпеку України в 2024 році", - заважили в американському відомстві.

При цьому підкреслюється, що пряма бюджетна підтримка «продовжує залежати від реформ, пов’язаних зі зміцнення правоохоронних органів, підвищенням прозорості та ефективності державних установ, а також посиленням антикорупційних правил і процедур».

У заяві наголошується, що успіх України є основним національним інтересом Америки, адже припинення незаконного вторгнення Росії допоможе підтримувати глобальний демократичний порядок, заснований на правилах, який сприятиме безпеці та економічним інтересам США. Це "надішле недвозначний сигнал автократам і потенційним агресорам в усьому світі" про те, що рішучість США є непохитною.

"Ми не повинні відступати в цих зусиллях. Разом із допомогою у сфері безпеки, яку Америка надає Україні, та діями Мінфіну щодо подальшого посилення санкцій проти російської воєнної машини ми робитимемо все залежне, щоби підготувати Україну до встановлення справедливого миру", - підкреслюється в заяві.

Нагадаємо, раніше цього року США виконали свою частину зобов’язань в рамках ініціативи G7 щодо передачі Україні позики в розмірі $50 мільярдів за рахунок надходжень від заморожених суверенних активів Росії.

У понеділок президент США Джо Байден оголосив про виділення майже $2,5 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні.

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