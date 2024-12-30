Генштаб: Кількість боїв зросла до 104, третина з них – під Покровськом

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Станом на 16.00 30 грудня ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. Від початку доби відбулися 104 бойові зіткнення.﻿ Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Лівий берег.

Від вогню ствольної артилерії постраждали райони прикордонних населених пунктів Бачівськ, Олександрівка Сумської області й Тимофіївка Харківської області.

Крім цього, на Харківському напрямку російські окупанти двічі марно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська та Липців.

На Куп’янському українські воїни відбили чотири ворожих атаки неподалік Голубівки, Степової Новоселівки, Кругляківки та Загризового, ще сім боєзіткнень тривають.

На Лиманському за день загарбницька армія здійснила десять атак біля Копанок, Надії, Новоєгорівки, Макіївки, Іванівки та Тернів, на даний час тривають бої у двох локаціях.

Ворог проводив один штурм на Сіверському напрямку в районі населеного пункту Білогорівка, Сили оборони відбили атаку.

На Краматорському українські воїни відбили три штурмові дії поблизу Часового Яру та Ступочок, чотири боєзіткнення триває.

На Торецькому росіяни намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій неподалік Щербинівки та в Торецьку, де Сили оборони відбили дві атаки. Чотири боєзіткнення тривають досі.

На Покровському з початку доби окупанти здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Даченське, Новий Труд, Шевченко, Вовкове, Новооленівка та Новоєлизаветівка. Сили оборони стримують натиск та відбили 23 атаки противника, сім боєзіткнень ще триває.

На Курахівському окупанти провели 11 атак поблизу Петропавлівки, Слов’янки, Шевченка та Курахового, дві атаки тривають.

На Времівському підрозділи наших військ відбили 11 штурмів росіян неподалік Янтарного, Успенівки, Времівки та в напрямку Костянтинополя та Новосілки, на даний час тривають чотири боєзіткнення.