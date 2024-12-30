Як працюватиме метро та наземний транспорт у Києві на Новий рік: графік

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У Києві графік роботи громадського транспорту на Новий рік залишається незмінним, наземний транспорт курсує з урахуванням комендантської години, а підземні станції метро працюють цілодобово як укриття, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє КМДА.

Наземний транспорт

Згідно з інформацією КП "Київпастранс", наземний громадський транспорт курсує з урахуванням комендантської години та згідно з розкладом, який доступний за посиланням﻿.

Київський метрополітен

Режим роботи станцій метрополітену та графік руху поїздів залишаються стабільними:

У години пік : інтервали руху 2:45–3:45 хвилини.

: інтервали руху 2:45–3:45 хвилини. У міжпіковий час : інтервали 5–6:15 хвилини.

: інтервали 5–6:15 хвилини. У вихідні дні: інтервали 6–7 хвилин.

Час відкриття та закриття станцій метро синхронізовано з графіком руху поїздів.

Станції як укриття

46 підземних станцій Київського метрополітену цілодобово працюють у режимі укриттів. У цих локаціях забезпечено необхідні умови для комфортного перебування мешканців під час повітряної тривоги.

Міська влада наголошує на важливості дотримання розкладу та безпеки пасажирів.

Інструкція від КМДА

Киянам нагадують, що метрополітен цілодобово виконує функцію укриття, а щоб скористатися укриттям після завершення роботи метро, необхідно натиснути на дзвінок, який знаходиться біля вхідної групи дверей, та зачекати постового поліцейського.