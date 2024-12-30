У Німеччині прокуратура висунула звинувачення ймовірним агентам РФ

Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення трьом чоловікам, які, як стверджується, шпигували на користь Росії. Представниця прокуратури підтвердила Spiegel інформацію про це 30 грудня, повідомляє Європейська правда.

Обвинувачених, які мають як німецьке, так і російське громадянство, звинувачують, серед іншого, в "агентурній діяльності на користь спецслужб". Як повідомляється, звинувачення були висунуті 9 грудня в Сенаті державної безпеки Вищого земельного суду Мюнхена.

Головним підозрюваним є 40-річний Дітер С. з Байройта, якого Федеральна прокуратура також звинувачує в "діяльності агента з метою саботажу", "фотографуванні військових об'єктів, що загрожує безпеці" і змові з метою небезпечного втручання в залізничний рух.

Разом зі своїми ймовірними спільниками 38-річним Александром Й. і 43-річним Алексом Д. з Байройта російський німець, як стверджується, вивчав потенційні цілі в Баварії.

За даними слідства, серед них були американський військовий полігон у Графенвері, де проходять підготовку і українські солдати, а також завод з виробництва інструментів поблизу Байройта, де виробляється зброя. Також стверджується, що Дітер С. шпигував за вантажною станцією в Парсберзі у Верхньому Пфальці, яка використовується для обробки військових транспортних засобів.

Висуненню обвинувачення передувало інтенсивне розслідування відділів державної безпеки та контррозвідки Федерального відомства з охорони конституції, яке призвело до арешту Александра Й. і Дітера С. у квітні.

Під час спостереження за підозрюваним слідчі помітили, що він, вочевидь, розглядав можливість проведення диверсій проти військової інфраструктури Німеччини. Також обговорювалися можливі вибухи бомб і підпали. За даними Федеральної прокуратури, диверсія мала на меті "підірвати" військову підтримку України з боку німецького уряду.

За даними слідства, контакт Дітера Ш. в Росії мав чудові зв'язки з російськими спецслужбами. Вони, ймовірно, знали один одного зі східної України, де Дітер С., як стверджується, належав до збройного підрозділу так званої "Донецької народної республіки", в період з 2014 по 2016 рік. Після повернення до Німеччини С., очевидно, продовжував підтримувати зв'язок зі своїм колишнім бойовим товаришем.

Через його ймовірне членство в "ДНР" Федеральна прокуратура в жовтні вже висунула Дітеру С. перше звинувачення – за підозрою в участі в іноземній терористичній організації. Зокрема, стверджується, що С. брав участь у боях навколо Донецького аеропорту на боці "ДНР" взимку 2014/2015 років, а також воював в українському місті Мар'їнка в червні 2015 року.