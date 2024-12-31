У Севастополі лунали вибухи: окупанти заявляли про атаку безпілотників

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У Севастополі окупованого росіянами Криму в понеділок ввечері пролунали вибухи, окупанти кажуть про атаку БпЛА.﻿ Про це заявив так званий "губернатор" Севастополя Михайло Розважаєв, а також пишуть кримські пабліки, повідомляє Українська правда.

"Гучний звук, який було чути, – це чергові засоби ППО перехопили і знищили 2 БпЛА літакового типу над акваторією Чорного моря. Триває контроль обстановки.

Зважаючи на те, що БПЛА збиті над морем і на великій висоті, прошу зберігати спокій і перебувати в безпечних місцях" , – повідомив окупаційний чиновник.

Разом з тим кримські пабліки пишуть, що з району бухти Омега російська ППО стрільнула в бік Фіолента, "судячи зі спалахів, було 2 виходи ракети".

Пізніше ті ж пабліки повідомили, що основні вибухи були в районі Комишової бухти.

Також стало відомо про вибухи в бухті Козачій.

Згодом Кримський вітер написав про "гучні вибухи" у Севастополі:.

"Вибухи лунають із моря, Z-пабліки пишуть, що Севастополь атакують морські дрони".

О 00:27 Розважаєв повідомив про нібито атаку надводних безпілотників. За його даними, один з таких начебто знищила російська ППО.

Також російський "губернатор" окупованого Севастополя додав, що над містом нібито були збиті українські дрони.

За даними Кримського вітру, російська авіація підняла в повітря вертольоти від Качі до Севастополя.

О 2:30 у Севастополі знову повідомили про потужні вибухи.