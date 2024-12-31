Трамп програв апеляцію у справі звинувачення у сексуальному насильстві

Федеральний апеляційний суд США підтримав вердикт присяжних про визнання Дональда Трампа винним у сексуальному насильстві щодо письменниці Джин Керролл. Прохання обраного президента про новий судовий розгляд було відхилене.﻿ Про це повідомляє CNN, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Переможець президентських виборів оскаржив цивільний позов на суму 5 мільйонів доларів. Трамп стверджував, що суддя першої інстанції припустився численних помилок. Зокрема, він начебто взяв до уваги свідчення двох інших жінок, які стверджували, що Трамп піддав їх сексуальному насильству.

Апеляційний суд дійшов висновку, що суддя першої інстанції не зловживав своїм розсудом під час винесення рішення щодо доказів. Однак навіть у разі вчинення суддею якихось помилок, в апеляційному суді зазначили, що, з огляду на сильні аргументи Керролл, вони не переконані, що права Трампа були порушені настільки, щоб вимагати нового судового розгляду.

"І я, і Е. Джин Керролл задоволені сьогоднішнім рішенням. Ми дякуємо Другому окружному суду за ретельний розгляд аргументів сторін" , - сказала адвокат постраждалої Роберта Каплан.

За рішенням цивільного суду, підозрюваному не загрожує тюремне ув'язнення. Присяжні визнали, що Трамп сексуально домагався Керролл, що є достатнім для притягнення його до відповідальності за побиття. Натомість присяжні не визнали, що письменниця довела факт її зґвалтування.

Стівен Чунг - головний речник Трампа і новий директор з комунікацій Білого дому - сказав, що апеляції будуть надходити надалі.

"Американський народ переобрав президента Трампа з переважною більшістю голосів, і він вимагає негайного припинення політичного озброєння нашої системи правосуддя і швидкого припинення всіх "полювань на відьом", включаючи фінансовану демократами містифікацію Керролла, яка буде продовжувати оскаржуватися. Ми з нетерпінням чекаємо на об'єднання нашої країни у новій адміністрації, адже президент Трамп робить Америку знову великою" , - сказав Чунг.

Справа проти Трампа про сексуальне насильство

Письменниця Джин Керролл подала позов у 2023 році відповідно до "Закону штату Нью-Йорк про повнолітніх, які пережили насильство". Цей закон відкрив вікно в минуле для звинувачень у сексуальному насильстві, подібних до звинувачень письменниці з термінами позовної давності, що давно минули.

Керролл стверджувала, що Трамп зґвалтував її в універмазі Bergdorf Goodman та обмовив її, коли заперечив слова, зазначивши, що вона не його тип. Однак політик припустив, що вона вигадала цю історію, щоб збільшити продажі своєї книги і заперечив усі звинувачення.

9 травня 2023 року Федеральний суд Манхеттена визнав винним Трампа у справі про спробу зґвалтування письменниці.

Згідно з рішенням суду, політик буде зобов'язаний виплатити постраждалій компенсацію на 2 мільйони доларів. Крім того, Трампа визнали винним у наклепі через заперечення інциденту та присудили ще 3 мільйони доларів компенсації на користь Керрол. У сумі - 5 мільйонів доларів. Політик подав апеляцію на це рішення суду.

У січні 2024 року окреме журі присяжних присудило Керрол 83,3 мільйона доларів після того, як визнало, що Трамп обмовив її, заперечуючи сексуальне насильство. Політик також подав апеляцію на цей вердикт.