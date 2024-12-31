У Південній Кореї суд видав ордер на затримання президента – Yonhap

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За даними південнокорейського видання Yonhap, суд видав ордер на затримання Юн Сок Йоля – президента Південної Кореї, якому оголосили імпічмент, повідомляє Українська правда.

Південнокорейське видання пише, що суд схвалив ордер на затримання Юн Сок Йоля в рамках розслідування щодо оголошеного ним воєнного стану у країні на початку грудня.

Зазначимо, Національні збори Південної Кореї в суботу, 14 грудня, проголосували за імпічмент президента Юн Сук Йоля.



Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив надзвичайний воєнний стан у країні. У прямому телезверненні до нації Юн заявив, що цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил". Він не назвав конкретної загрози з боку КНДР, що володіє ядерною зброєю, і зосередився на своїх внутрішніх політичних опонентах.

Національна асамблея Південної Кореї 4 грудня проголосувала за вимогу до президента Юн Сок Йоля скасувати надзвичайний воєнний стан. Після цього президент заявив, що воєнний стан у країні буде скасований.

Опозиційна Демократична партія Південної Кореї планувала звинуватити Йоля у державній зраді і запустити процедуру імпічменту.

Лідер правлячої партії Південної Кореї заявив 6 грудня, що Йоля треба негайно відсторонити від виконання обов'язків, додавши, що Юн наказав заарештувати відомих політиків під час свого воєнного стану, який пізніше був скасований.

У зверненні 7 грудня президент Південної Кореї заявив, що "щиро шкодує" про те, що викликав занепокоєння громадськості оголошенням воєнного стану, пообіцявши при цьому більше не повторювати подібного.

Того ж дня парламент Південної Кореї не проголосував за імпічмент Йоля, водночас лідер правлячої партії заявив, що президент таки піде у відставку.