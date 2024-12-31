ISW: Російська армія суттєво посилила захист кордону з Україною

Російські війська з 2022 року суттєво посилили захист міжнародного кордону Росії з Україною. Командування армії РФ більше не залучає для охорони кордону призовників і ймовірних дезертирів.﻿ Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

У звіті посилаються на інформацію одного з російських військових блогерів, який стверджував, що війська розгорнули "серйозні" сили для захисту кордону і сформували окреме угруповання для його охорони. В Інституті вивчення війни зазначили, що не мають змоги самостійно підтвердити цю інформацію.

Крім того, інший пов'язаний із Кремлем блогер зазначив, що з початком вторгнення України до Курської області, в Росії стрімко збільшився набір добровольців. За його словами, наразі у районі Суджі воюють багато засуджених, зокрема колишні бійці "групи Вагнера". За словами блогера, російські ув'язнені воюють на фронті у рамках російського проєкту "К", але не уточнив подробиць цього проєкту.

Водночас, пише ISW, інший пов'язаний із Повітряно-десантними військами Росії блогер 30 грудня заявив, що російські війська переформували 214-й окремий спеціальний батальйон OPFOR на окремий десантно-штурмовий батальйон.

За його словами, батальйон OPFOR воює в Україні з 2022 року і пройшов кілька переформувань, зокрема після боїв на Бахмутському напрямку в 2023 році.

Блогер додав, що впродовж 2024 року батальйон виконував переважно інформаційну роль та знімав фільми про свої бойові дії.