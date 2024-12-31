РФ вивела прикордонників з КПП на кордоні між Вірменією та Іраном – ISW

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Російські прикордонники залишили прикордонний контрольно-пропускний пункт "Агарак" на кордоні Вірменії з Іраном. Росіяни спільно з вірменами перебували на цьому КПП понад 30 років.﻿ Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 30 грудня оголосив, що вірменські прикордонні війська почали патрулювати КПП "Агарак" без російських сил.

Імовірно російські прикордонники залишили цей район відповідно до угоди від жовтня 2024 року про те, що прикордонники Вірменії поновлять контроль над пунктом пропуску з 1 січня 2025 року.

Пашинян також додав, що російські прикордонники працювали на КПП "Агарак" з 1991 року.

"Виведення російських прикордонників з КПП "Агарак" відбулося за п'ять місяців після того, як російські прикордонники завершили виведення військ з єреванського міжнародного аеропорту "Звартноц". Це ще раз продемонструвало прихильність Вірменії до скорочення двосторонніх відносин з Росією у сфері безпеки" , - зазначили в Інституті вивчення війни.

Відносини Вірменії з Росією

З часів розпаду СРСР у 1991 році, Вірменія багато років була одним з найближчих союзників Російської Федерації. Зокрема, російські військові допомогли країні встановити контроль на частиною Нагірного Карабаху в першій половині 1990-х років та створити в регіоні "Нагірно-Карабаську республіку".

Після укладання мирного договору в 1994 році, бойові дії між Вірменією та Азербайджаном припинилися. Однак час від часу в регіоні спалахували сутички зі стріляниною між азербайджанськими та вірменськими прикордонниками та військовими.

Найбільш масштабні бойові дії знову спалахнули у 2020 році. Азербайджан за підтримки Туреччини, відсунув лінію розмежування у Нагірному Карабасі та змусив вірменських військових відступити. Росія не надала достатньої військової підтримки Вірменії й відтоді Єреван почав згортати тісне партнерство з Москвою.

У червні 2024 року Пашинян заявив про намір Вірменії покинути Організацію договору колективної безпеки (ОДКБ).

У вересні вірменський уряд заморозив участь на всіх рівнях в ОДКБ. А в грудні Пашинян заявив, що країна пройшла точку неповернення до цієї організації.