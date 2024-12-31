Курс валют НБУ на 31 грудня

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Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 31 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 30 грудня підвищився на 10 коп. до 42.0390 за 1 долар.

Євро подорожчав на 18 коп. до 43.9266 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 29 коп. до 52.9460 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 2 коп. до 46.5419 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 10.2966 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 42.039 000 EUR Євро 43.926 600 GBP Фунт стерлінгів 52,946 000 CHF Швейцарський франк 46.541 900 PLN Польський злотий 10.296 600

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.