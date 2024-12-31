Курс валют НБУ на 31 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 31 грудня 2024 року
Курс долара порівняно з 30 грудня підвищився на 10 коп. до 42.0390 за 1 долар.
Євро подорожчав на 18 коп. до 43.9266 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 29 коп. до 52.9460 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав на 2 коп. до 46.5419 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досяг рівня 10.2966 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|42.039 000
|EUR
|Євро
|43.926 600
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52,946 000
|CHF
|Швейцарський франк
|46.541 900
|PLN
|Польський злотий
|10.296 600
Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.