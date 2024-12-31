Сі Цзіньпін: Китай та Росія завжди рухаються "рука об руку"

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Голова Китаю Сі Цзіньпін у вівторок, 31 грудня, обмінявся з російським диктатором Володимиром Путіним новорічними привітаннями. За словами китайського лідера, країни рухаються "рука об руку", пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Китайське інформаційне агентство Xinhua навело цитату Сі Цзіньпіна про те, що КНР та РФ "завжди рухаються вперед рука об руку правильним шляхом відмови від альянсу, конфронтації та не націлювання на третю сторону".

Глава Китаю додав, що політична "взаємна довіра" та стратегічна координація між їхніми країнами "постійно йдуть на вищий рівень під стратегічним керівництвом двох лідерів".

За словами Цзіньпіна, китайська та російська сторони "підтримують одна одну як голови механізму БРІКС і Шанхайської організації співробітництва, вносячи значний внесок у солідарність і співпрацю між країнами Глобального Півдня".

Крім того, лідер КНР заявив про готовність підтримувати "тісні контакти" з Путіним і "загальний напрямок" співробітництва між країнами з метою "продовження консолідації та поглиблення китайсько-російських зв’язків, які відрізняються постійною добросусідською дружбою, всебічною стратегічною координацією та взаємовигідністю. співробітництво".

Нагадаємо, у травні Путін та Сі Цзіньпін домовилися поглибити двосторонні зв’язки між країнами та співпрацювати у сферах взаємного інтересу, таких як Тайвань, Україна та проти взаємного суперника - Сполучених Штатів Америки.