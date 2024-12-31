ISW: Путін надає перевагу потребам РФ у військовій силі та внутрішньополітичній стабільності

В Інституті вивчення війни заявили, що правитель Росії Володимир Путін ігнорує зусилля з пом'якшення економічного тиску та дефіциту робочої сили та надає перевагу пріоритету потребам Росії у військовій силі та внутрішньополітичній стабільності, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

"Схоже, що Кремль надає пріоритет потребам Росії у військовій силі та внутрішньополітичній стабільності, а не зусиллям, спрямованим на пом'якшення економічного тиску та дефіциту робочої сили в період до 2025 року".

Зазначається, що Путін 30 грудня підписав указ про те, що мігранти, які в'їхали в Росію нелегально, повинні подати заяву на отримання легального статусу або залишити Росію до 30 квітня 2025 р.

Мігранти можуть отримати легальний статус, пройшовши низку медичних оглядів, склавши іспити з російської мови, історії та права, а також сплативши всі борги або підписавши контракт на військову службу з Міністерством оборони Росії.

"Як повідомляється, Росія потерпає від нестачі робочої сили в 1,5 мільйона осіб, і указ Путіна, ймовірно, ще більше загострить існуючий дефіцит робочої сили в Росії, якщо значна кількість мігрантів, які працюють у сфері громадського харчування, транспорту та інших низькокваліфікованих галузях, або покинуть Росію, або примусово підуть служити в російську армію".

Фахівці зазначають, що залишається незрозумілим, чи буде російська влада виконувати цей указ, хоча її рішення про те, чи буде вона його виконувати, ймовірно, вкаже на те, яким чином російська влада розставлятиме акценти у своїх діях у відповідь на політичні, військові і економічні проблеми, пов'язані з ситуацією на ринку праці.

На думку експертів, рішення виконати цей указ і почати депортацію мігрантів свідчитиме про те, що російська влада надає перевагу заспокоєнню скарг російських провійськових ультранаціоналістів і вирішенню можливих проблем безпеки режиму, пов'язаних з постійними повідомленнями про скоєння мігрантами злочинів і терористичних актів у Росії, а не вирішенню економічних проблем Росії.

Натомість рішення не виконувати указ свідчитиме про те, що російська влада більше зацікавлена у використанні праці мігрантів для подолання економічних проблем і дефіциту робочої сили в Росії, ніж у донесенні своїх ідей до ультранаціоналістичного електорату Кремля.

Ключові висновки ISW за 30 грудня: