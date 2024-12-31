РФ атакує Україну ракетами – Повітряні сили

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Вранці 31 грудня під час атаки безпілотниками окупанти також випустили по Україні ракети, повідомляє Українська правда.

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про швидкісні цілі на Харківщині (курс південний), на межі Сумщини та Харківщини (курс південно-західний).

Також керовані авіаційні ракети помітили на Полтавщині (курсом на Миргород), на Сумщині (курсом на Полтавщину).

Пізніше Повітряні сили повідомили про ракети на півночі Полтавщини (курс західний), на Сумщині (курсом на Полтавщину), на півночі Черкащини (курс південно-західний), на півдні Чернігівщини (курс західний).

У східних, північних, центральних областях оголосили тривогу.

0 7:57 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння по всій території України.