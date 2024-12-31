У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

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За останню добу з 30 на 31 грудня, росіяни втратили на війні в Україні 1610 солдатів, 5 танків і 27 бойових броньованих машин, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.12.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 789 550 (+1610) осіб ліквідовано;

танків - 9668 (+5) од.;

бойових броньованих машин - 20 030 (+27) од.;

артилерійських систем - 21 528 (+34) од.;

РСЗВ - 1256 од.;

засоби ППО - 1032 од.;

літаків - 369 од.;

гелікоптерів - 329 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21 081 (+12) од.;

крилатих ракет - 3003 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 32 626 (+75) од.;

спеціальної техніки - 3671 (+1) од.

Ситуація на фронті та обстріли РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони просунулися біля Часового Яру, Торецька і Покровська. Однак росіяни мали успіх біля Курахового, Вугледару та Великої Новосілки.

Впродовж ночі загарбники атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У Київській області сили ППО збивали ворожі дрони.