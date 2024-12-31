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У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: Facebook

За останню добу з 30 на 31 грудня, росіяни втратили на війні в Україні 1610 солдатів, 5 танків і 27 бойових броньованих машин, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 789 550 (+1610) осіб ліквідовано;
  • танків - 9668 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 030 (+27) од.;
  • артилерійських систем - 21 528 (+34) од.;
  • РСЗВ - 1256 од.;
  • засоби ППО - 1032 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21 081 (+12) од.;
  • крилатих ракет - 3003 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 32 626 (+75) од.;
  • спеціальної техніки - 3671 (+1) од.

Ситуація на фронті та обстріли РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони просунулися біля Часового Яру, Торецька і Покровська. Однак росіяни мали успіх біля Курахового, Вугледару та Великої Новосілки.

Впродовж ночі загарбники атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У Київській області сили ППО збивали ворожі дрони.

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